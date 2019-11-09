Avcılar Belediyesi'nde alacak kavgası

İstanbul'da Avcılar Belediyesi'nde, firma yetkilileri ile belediye görevlileri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
ALACAK KAVGASI
Geçmiş dönemden kalan alacağını isteyen beton firması yetkilileri Avcılar Belediyesi binasına gelerek firma sahibi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile görüşmek istedi. Ancak olumsuz talep gelince, firma yetkilileri ile belediye görevlileri arasında tartışma çıktı.
PARMAĞI KIRILDI
Kavgaya dönüşen tartışmada, belediye başkan yardımcılarından Bülent Zeren'in serçe parmağı kırıldı. Zeren'in tedavi altına alındığı belirtildi.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Zeren, firma yöneticilerinden şikayetçi olmak için dosya hazırladığını belirtti.