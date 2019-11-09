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Avcılar Belediyesi'nde alacak kavgası

Firma yetkilileri ile belediye görevlileri arasında çıkan tartışmada, başkan yardımcısının parmağı kırıldı.

DHA | 09.11.2019 - 12:50..
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İstanbul'da Avcılar Belediyesi'nde, firma yetkilileri ile belediye görevlileri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ALACAK KAVGASI

Geçmiş dönemden kalan alacağını isteyen beton firması yetkilileri Avcılar Belediyesi binasına gelerek firma sahibi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile görüşmek istedi. Ancak olumsuz talep gelince, firma yetkilileri ile belediye görevlileri arasında tartışma çıktı.

Avcılar Belediyesi'nde alacak kavgası

PARMAĞI KIRILDI

Kavgaya dönüşen tartışmada, belediye başkan yardımcılarından Bülent Zeren'in serçe parmağı kırıldı. Zeren'in tedavi altına alındığı  belirtildi.

Avcılar Belediyesi'nde alacak kavgası

ŞİKAYETÇİ OLDU

Zeren, firma yöneticilerinden şikayetçi olmak için dosya hazırladığını belirtti.

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