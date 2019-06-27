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Avcılar denizinden erkek cesedi çıktı

Avcılar sahilinde denizden kimliği henüz bilinmeyen orta yaşlarda bir erkek cesedi çıktı

İHA | 27.06.2019 - 13:24..
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Avcılar Gümüşpala Sahili’nde bulunan lunaparkın önündeki kayalıklarda, sabah saatlerinde denizde hareketsiz duran bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

POLİS ERKEK CESEDİNİ ÇIKARDI

Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, denizde olan cesedi incelemek için deniz polisine haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi, cesedi kıyıya çıkardı.

Avcılar denizinden erkek cesedi çıktı

112 ekiplerinin incelediği ceset, otopsi için morga kaldırıldı. Kimliği henüz öğrenilemeyen şahısın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu öğrenilecek.

Avcılar denizinden erkek cesedi çıktı

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