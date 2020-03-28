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Avcılar sahilde, yasağa rağmen yürüyüş yaptılar

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara aldırmayan bir grup vatandaş spor ve yürüyüş yapmaya devam etti.

DHA | 28.03.2020 - 09:48..
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İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklanmıştı.

VATANDAŞ YASAĞI YİNE DİNLEMEDİ

Uyarıları dikkate almayan bir grup vatandaş Avcılar Sahili'ne akın etti.

Sahile gelen bir arkadaş grubunun "sosyal mesafe kuralını"  dikkate almayarak bankta yemek yemesi dikkat çekti.

Avcılar sahilde, yasağa rağmen yürüyüş yaptılar

SPOR VE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

Sahilde yürüyüş ve spor yapan vatandaşların bazıları yasaktan haberdar olmadıklarını söylerken, bazı vatandaşlarda yasağı bildiklerini ancak yürüyüş yapmakta bir sakınca görmediklerini söyledi.

Avcılar sahilde, yasağa rağmen yürüyüş yaptılar

"YASAKTAN HABERİM VAR SPOR YAPIP GİDECEĞİM"

Sahilde bulunan spor aletlerinde spor yapan bir kişi "Yasaktan haberim var spor yapıp gideceğim" diye konuşurken, arkadaşıyla birlikte koşu yapan bir genç ise "Yasağı sadece mangalcılar için diye biliyorduk şimdi güvenlik görevlileri uyardı gidiyoruz" diye konuştu.

Avcılar sahilde, yasağa rağmen yürüyüş yaptılar

Avcılar sahilde, yasağa rağmen yürüyüş yaptılar

Avcılar sahilde, yasağa rağmen yürüyüş yaptılar

Avcılar sahilde, yasağa rağmen yürüyüş yaptılar

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