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Avcılar'da 3 hırsız, polisten kaçarken kaza yaptı

Polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan 3 şahıs, bariyerlere çarparak yakalandı. Kazaya karışan araç, çekici ile otoparka çekildi.

DHA |
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Avcılar'da 3 hırsız, polisten kaçarken kaza yaptı

İstanbul Avcılar'da devriye gezen polis ekipleri, 34 BZT 478 plakalı ticari aracı görünce şüphe üzerine ‘dur’ ihtarında bulundu.

Sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak Kumcular kavşak yol ayrımındaki trafik lambaları yönüne doğru kaçmaya başladı.

POLİSLERDEN KAÇTILAR, KAZA YAPTILAR

Kaçan kişileri yakalamak için destek isteyen ekipler, siren ve megafonlarla ‘dur’ ihtarını tekrarladı.

Polislerden kaçan kişiler, bir süre sonra bariyerlere çarparak durabildi. Aracın lastiği yerinden çıktı.

Avcılar'da 3 hırsız polisten kaçarken kaza yaptı ViDEO

ARAÇTAN İNEREK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Otomobilde bulunanlar inerek çeşitli yönlere doğru kaçarken, yolun karşısında boş arazide Cengiz E. ve Serhat B. yakalandı.

Kaçan diğer kişilerden Yüksel E.’nin de yakalanması amacıyla kapsamlı araştırma başlatıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bölgedeki firmalarının güvenlik görevlileri, bir kişinin üzerinde dikenli teller bulunan yaklaşık 2 metre yükseklikteki duvardan atladığını ve fabrika bahçesine saklandığını belirtti.

Güvenlik görevlisi eşliğinde yapılan aramada, Yüksel E. yakalanarak elleri arkadan kelepçelenerek, yere yatırıldı.

Avcılar'da 3 hırsız, polisten kaçarken kaza yaptı

OTOMOBİL ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI

Otomobilde bulundukları değerlendirilen 2 kişinin daha aranmasına devam edilirken, kaza yapan hafif ticari araçta iki adet 34 GV 2789 plaka bulundu.

Araç ve iki plakanın kısa süre önce çalındığı değerlendirilirken, kazaya karışan araç çekici ile otoparka çekildi.

Avcılar'da 3 hırsız, polisten kaçarken kaza yaptı

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYDI KABARIK

Avcılar’a hırsızlık amacıyla geldikleri belirlenen şüphelilerden Cengiz E.’nin ‘Kasten yaralama,tehdit, hakaret, resit olmayanla cinsel ilişki’; Serhat B.’nin ‘Taksirle yaralama, uyuşturucu madde kullanmak’ ve Yüksel E.’nin ‘Otodan hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, ev, işyeri ve bir kurumdan hırsızlık,trafik güvenliğini tehlikeye sokma, çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

3 şüphelinin sorgusuna devam ediliyor.

Avcılar'da 3 hırsız, polisten kaçarken kaza yaptı

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