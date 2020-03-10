Avcılar'da 6 aylık bebeği, ağabeyi balkondan aşağı attı

İstanbul Avcılar'da evin 3’üncü katında oturan iki çocuklu ailenin 4 yaşındaki oğlu A.C.Y., komşularının ifadesine göre, son dönemde sık sık yaptığı gibi dün akşam saatlerinde de evdeki bazı eşyaları balkondan attı.

Anne, sokağa atılan mutfak eşyalarını almak için 6 aylık bebeğini koltuğun üzerinde bırakarak, aşağı indi.

EŞYALARI BIRAKIP, KARDEŞİNİ ALDI

Annesinin atılan eşyaları almak üzere evden ayrılmasından sonra A.C.Y., kardeşi E. C. Y.’yi belinden tutarak, balkona çıkardı. Balkondaki taburenin üzerine çıkan küçük çocuğun kucağında 6 aylık kardeşini görenler, bağırarak ona engel olmaya çalıştı.

Anne Ayşe Y. de bağırarak kardeşini içeri götürmesini isterken A.C.Y., kucağındaki minik kardeşi E.C. Y.’yi tutamadı.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bir anda bebeğinin yanına düştüğünü gören anne, sinir krizi geçirerek çığlıklar attı.

Kanlar içerisinde kalan minik çocuk, sevk edilen sağlık ekipleri ile birlikte yakındaki Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

BEBEĞİN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun ağır olduğu belirlenince, Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise görgü tanıkları ve annenin ifadesine başvururken, anne hakkında 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı.

"BİNAYA GEÇERKEN ÇEKİNİYORDUK"

Aynı binada ve yandaki apartmanlarda oturan komşuların ise 4 yaşındaki çocuğun sürekli eşyaları atmasından oldukça yakındığı belirtildi. Aynı binada oturan oto lastik tamircisi Korkmaz Özden, "Çocuk, sürekli her şeyi balkondan atıyordu. Ayakkabı, pantolon, deterjan, tencere, tava… Biz de binaya geçerken çekiniyorduk. Allah’tan arka tarafta oturuyorlardı. Ön tarafta otursalar, biz burada da iş yapamayız." dedi.