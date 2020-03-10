taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1185
Euro
6.9487
Altın
1663.58
Borsa
106735.54
Gram Altın
326.512
Bitcoin
49359.51

Avcılar'da 6 aylık bebeği, ağabeyi balkondan aşağı attı

Komşularının sürekli oturduğu daireden eşyaları sokağa fırlatmasından yakındığı çocuğun annesi hakkında soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan bebeğin durumu ciddiyetini koruyor.

DHA | 10.03.2020 - 13:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Avcılar'da evin 3’üncü katında oturan iki çocuklu ailenin 4 yaşındaki oğlu A.C.Y., komşularının ifadesine göre, son dönemde sık sık yaptığı gibi dün akşam saatlerinde de evdeki bazı eşyaları balkondan attı.

Anne, sokağa atılan mutfak eşyalarını almak için 6 aylık bebeğini koltuğun üzerinde bırakarak, aşağı indi.

EŞYALARI BIRAKIP, KARDEŞİNİ ALDI

Annesinin atılan eşyaları almak üzere evden ayrılmasından sonra A.C.Y., kardeşi E. C. Y.’yi belinden tutarak, balkona çıkardı. Balkondaki taburenin üzerine çıkan küçük çocuğun kucağında 6 aylık kardeşini görenler, bağırarak ona engel olmaya çalıştı.

Anne Ayşe Y. de bağırarak kardeşini içeri götürmesini isterken A.C.Y., kucağındaki minik kardeşi E.C. Y.’yi tutamadı.

Avcılar'da 6 aylık bebeği, ağabeyi balkondan aşağı attı

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bir anda bebeğinin yanına düştüğünü gören anne, sinir krizi geçirerek çığlıklar attı.

Kanlar içerisinde kalan minik çocuk, sevk edilen sağlık ekipleri ile birlikte yakındaki Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Avcılar'da 6 aylık bebeği, ağabeyi balkondan aşağı attı

BEBEĞİN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun ağır olduğu belirlenince, Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise görgü tanıkları ve annenin ifadesine başvururken, anne hakkında 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Avcılar'da 6 aylık bebeği, ağabeyi balkondan aşağı attı

"BİNAYA GEÇERKEN ÇEKİNİYORDUK"

Aynı binada ve yandaki apartmanlarda oturan komşuların ise 4 yaşındaki çocuğun sürekli eşyaları atmasından oldukça yakındığı belirtildi. Aynı binada oturan oto lastik tamircisi Korkmaz Özden, "Çocuk, sürekli her şeyi balkondan atıyordu.  Ayakkabı, pantolon, deterjan, tencere, tava… Biz de binaya geçerken çekiniyorduk. Allah’tan arka tarafta oturuyorlardı. Ön tarafta otursalar, biz burada da iş yapamayız." dedi.

İlginizi Çekebilir
Erdoğan, gündemi değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de yaptığı görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuşuyor
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Kapıcı, elektronik atıklardan elektrikli araç yaptı
Gaziantep’te kapıcılık yapan bir kişi, elektronik atıklardan saatte 50 kilometre hızla giden yüzde yüz elektrikli araç üretmeyi başardı.
Edirne'de servis şoförü ikinci kez alkollü yakalandı
Alkollü araç kullanmaktan ikinci kez yakalanan öğrenci servisi şoförünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, 1.827 lira da para cezası uygulandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
S.Arabistan'dan Türkiye'ye seyahat yasağı
S.Arabistan'dan Türkiye'ye seyahat yasağı
323
Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler
Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler
383
Portekiz ve İspanya'dan Türkiye'ye sığınmacı desteği
Portekiz ve İspanya'dan Türkiye'ye sığınmacı desteği
153
DSÖ: Koronavirüs pandemik bir hal alıyor
DSÖ: Koronavirüs pandemik bir hal alıyor
45
İtalya'da ülke genelinde karantina kararı
İtalya'da ülke genelinde karantina kararı
134
Bakan Soylu: İstanbul depremi için iki korkum var
Bakan Soylu: İstanbul depremi için iki korkum var
228
Hollanda Başbakanı, 'tokalaşmayın' deyip el sıkıştı
Hollanda Başbakanı, 'tokalaşmayın' deyip el sıkıştı
56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir