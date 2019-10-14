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Avcılar'da aracıyla evin duvarına çarpıp kaçtı

Park halindeki aracına binen sürücü, yola çıkmak için manevra yaptı. Ancak sürücünün ayağı gaz pedalına takılı kalınca sürücü, otomobiliyle bir evin duvarına çarptı ardından da özür dileyip kaçtı.

İHA | 14.10.2019 - 09:35..
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İstanbul'da ilginç kazaların ardı arkası kesilmiyor.

YOLA ÇIKMAK İSTEDİ

Cihangir Mahallesi'nde bir kadın sürücü, aracını park halindeyken yola çıkarmak isteyince olanlar oldu.

Avcılar'da aracıyla evin duvarına çarpıp kaçtı

Avcılar'da aracıyla evin duvarına çarpıp kaçan sürücü ViDEO

AYAĞI GAZ PEDALINA TAKILI KALDI

Aracını park yerinden çıkarmak için manevra yapan kadının ayağı gaz pedalına takılı kaldı ve aracın hakimiyetini kaybetti. Sürücü bu sırada bir evin oturma odasına daldı.

EVİN DUVARINA ÇARPTI

Mutfakta bulunan ev sahibi içeriden gelen sesi duyunca dışarıya doğru koştu. Dışarıya çıkan ev sahibi gördüğü görüntü üzerine şoke oldu. Bir arabanın evin duvarına çarptığını ve oturma odasına zarar verdiğini gördü.

Avcılar'da aracıyla evin duvarına çarpıp kaçtı

"ÖZÜR DİLERİM YAPTIRIRIM"

Araç içinde bulunan kadın sürücü ise, “Özür dilerim zarar ne ise yaptırırım.” dedi. Ancak daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşadıkları karşısında hayrete düşen ev sahipleri polise haber vererek şikayetçi oldu.

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