Avcılar'da bayrak toplayan vince kamyon çarptı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için asılan bayrakların toplanması sırasında, bir işçinin çıktığı vince kamyon çarptı. Talihsiz işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Avcılar'da meydana gelen olayda, Sabahattin Karamahmut isimli Avcılar Belediyesi çalışanı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan bayrakları toplamak için vince çıktı. Karamahmut, vincin tepesinde bayrakları topladığı sırada arkadan gelen kamyon vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden işçi, yere düştü. Ağır yaralanan Karamahmut, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze morga kaldırılırken, şahsın yakınları hastaneye akın etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



