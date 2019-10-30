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Avcılar'da bayrak toplayan vince kamyon çarptı

Avcılar'da, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan bayrakları toplamak için kullanılan vince kamyon çarptı. 1 işçi hayatını kaybetti.

İHA | 30.10.2019 - 14:39..
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için asılan bayrakların toplanması sırasında, bir işçinin çıktığı vince kamyon çarptı. Talihsiz işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Avcılar'da meydana gelen olayda, Sabahattin Karamahmut isimli Avcılar Belediyesi çalışanı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan bayrakları toplamak için vince çıktı. Karamahmut, vincin tepesinde bayrakları topladığı sırada arkadan gelen kamyon vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden işçi, yere düştü. Ağır yaralanan Karamahmut, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze morga kaldırılırken, şahsın yakınları hastaneye akın etti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Avcılar'da bayrak toplayan vince kamyon çarptı

Avcılar'da bayrak toplayan vince kamyon çarptı

Avcılar'da bayrak toplayan vince kamyon çarptı

Avcılar'da bayrak toplayan vince kamyon çarptı


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