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Avcılar'da bir grup vatandaş sokakta toplanıp dans etti

İstanbul'da 15 kişilik bir grup sokağı düğün salonuna çevirerek halay çekti.

DHA | 29.03.2020 - 18:07..
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Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında düğün salonlarının faaliyetleri durdurulmuştu.

NİKAHLAR SALONDA 2 ŞAHİT OLMASI ŞARTIYLA DEVAME DİYOR

Bu sebeple birçok vatandaş nikah tarihlerini ertelemeyi tercih ederken, birçok belediyede de, tarihlerini ertelemeyen çiftlerin nikahları salonda sadece 2 şahit olması şartıyla kıyılmaya devam ediliyor.

SOKAĞI DÜĞÜN SALONUNA ÇEVİRDİLER

Bugün Avcılar'da nikahları olduğu öğrenilen bir çiftin yakınları Reyhan Sokak'ta yol kapattı. Yaklaşık 15 kişilik grup, koronavirüs salgınına rağmen halaylar çekip dans etti. Sokağı adeta düğün salonuna çeviren grup nikaha gitmek için sokaktan ayrıldı.

Avcılar'da bir grup vatandaş sokakta toplanıp dans etti

Avcılar'da bir grup vatandaş sokakta toplanıp dans etti

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