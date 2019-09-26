Avcılar'da deprem sırasında 2 kişi camdan atladı

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, depremin Avcılar’daki etkileri hakkında bir basın açıklaması yaptı.

AVCILAR'DA 2 YARALI

Hançerli, Avcılar’da iki kişinin yaralandığını söyledi ve ekledi: “Yaralanma sebepleri panik nedeniyle camdan atlamaları. Bu yüzden paniğe kapılmamak önemli.”

Turan Hançerli bazı binalarda sıva çatlağı tespit edildiğini fakat şu ana kadar boşaltılması gereken bir binaya rastlanmadığını aktardı.

SAHADAKİ İNCELEMELER SÜRÜYOR

Minaresi yıkılan caminin 1999 depreminden önce yapıldığını belirten Hançerli, teknik ekiplerin sahadaki incelemelerinin sürdüğünü de ekledi.