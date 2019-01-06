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Avcılar'da dev operasyon: 28 gözaltı

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 79 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda araması bulunan 28 zanlı gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 06.01.2019 - 11:19..
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Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 4 Ocak tarihinde 79 adrese baskın yapıldı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDA GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda aralarında kesinleşmiş hapis cezası olan ‘uyuşturucu madde kullanmak’, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘dolandırıcılık’, ‘kasten yaralama’, ‘hırsızlık’ ve ‘aile içi şiddet’ suçlarından aranan 28 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 28 şahsa aynı gün içerisinde adli makamlara sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Operasyon kapsamında tutuklanan 11 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 17 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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