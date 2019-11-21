Avcılar Cihangir Mahallesi'nde, iki döner dükkanı sahipleri ve aileleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı.
2 YARALI
Çevredeki vatandaşların polise haber vermesiyle olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi. Ekipler tarafları ayırırken, yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Avcılar’da dönercilerin kavgasında 2 kişi yaralandı ViDEO
KAVGA ANI KAMERADA
Kavgaya karışan kişiler de hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek polis merkezine götürüldü. Yaşanan arbede anları ise kameraya yansıdı.