Avcılar Cihangir Mahallesi'nde, iki döner dükkanı sahipleri ve aileleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı.

2 YARALI

Çevredeki vatandaşların polise haber vermesiyle olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi. Ekipler tarafları ayırırken, yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Avcılar’da dönercilerin kavgasında 2 kişi yaralandı ViDEO



KAVGA ANI KAMERADA

Kavgaya karışan kişiler de hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek polis merkezine götürüldü. Yaşanan arbede anları ise kameraya yansıdı.



