taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7019
Euro
6.3197
Altın
1470.19
Borsa
106993.69
Gram Altın
269.81
Bitcoin
46224.75

Avcılar’da dönercilerin kavgasında 2 kişi yaralandı

Yan yana bulunan iki döner dükkanı sahibi ve ailelerinin karıştığı sopalı kavgada, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 21.11.2019 - 09:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde, iki döner dükkanı sahipleri ve aileleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı.

2 YARALI

Çevredeki vatandaşların polise haber vermesiyle olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi. Ekipler tarafları ayırırken, yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Avcılar’da dönercilerin kavgasında 2 kişi yaralandı

Avcılar’da dönercilerin kavgasında 2 kişi yaralandı ViDEO

KAVGA ANI KAMERADA

Kavgaya karışan kişiler de hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek polis merkezine götürüldü. Yaşanan arbede anları ise kameraya yansıdı.

Avcılar’da dönercilerin kavgasında 2 kişi yaralandı

Avcılar’da dönercilerin kavgasında 2 kişi yaralandı

Avcılar’da dönercilerin kavgasında 2 kişi yaralandı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yaşar Büyükanıt vefat etti

Yaşar Büyükanıt vefat etti

176
Rus ordusu, nükleer cephane kullanan dev topu test etti

Rus ordusu, nükleer cephane kullanan dev topu test etti

51
Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

68
İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

210
Pentagon'a göre DEAŞ, Batı ülkelerine yeniden saldırabilir

Pentagon'a göre DEAŞ, Batı ülkelerine yeniden saldırabilir

51
İsrail'de hükümet halen kurulamıyor

İsrail'de hükümet halen kurulamıyor

19
Obradovic'ten takımına 'savunma yapın' ricası

Obradovic'ten takımına 'savunma yapın' ricası

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir