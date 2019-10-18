Avcılar'da E-5'teki kaza trafiği kilitledi

Akşam saatlerinde, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, sürücülerin kontrolünden çıkarak çarpıştı.

SÜRÜCÜ PANİKLEDİ

Çarpışmanın etkisiyle bir araç refüjde bulunan direğe çarparak durabildi. Kazayı gören trafikteki diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak, trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise kaza nedeniyle panikleyen kadın sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı.

Kazada yaralanan olmazken, iki araç yapılan çalışmaların ardından kaldırılmasıyla birlikte E-5 karayolundaki trafik normale döndü.