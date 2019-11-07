Avcılar’da erkek doktor, kadın doktoru silahla yaraladı

Avcılar İlçesi Yeşilkent Mahallesi 497. Sokak'ta 4 yıldır beraber yaşadıkları öğrenilen, Celal T. isimli doktor ile yanında çalışan yabancı uyruklu olan A.K. ismindeki kadın doktor tartışmaya başladı.
SİLAHLA VURDU
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Celal T., yanında bulundurduğu silahı ile kadını kurşun yağmuruna tuttu. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği kadın, yere yığıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı.
Tartıştığı kadın doktoru silahla vurarak yaraladı
YAKALANDI
Celal T. ise daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan doktor, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak, olayla ilgili inceleme başlattığını belirtti.