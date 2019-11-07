taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7445
Euro
6.3595
Altın
1491.54
Borsa
101143.74
Gram Altın
275.479
Bitcoin
53481.56

Avcılar’da erkek doktor, kadın doktoru silahla yaraladı

4 yıldır beraber olan ve 3 yaşında çocukları olduğu öğrenilen Celal T. isimli doktor, beraber yaşadığı kadın doktoru silahla yaraladıktan sonra gözaltına alındı.

İHA | 07.11.2019 - 09:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Avcılar İlçesi Yeşilkent Mahallesi 497. Sokak'ta 4 yıldır beraber yaşadıkları öğrenilen, Celal T. isimli doktor ile yanında çalışan yabancı uyruklu olan A.K. ismindeki kadın doktor tartışmaya başladı.

SİLAHLA VURDU

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Celal T., yanında bulundurduğu silahı ile kadını kurşun yağmuruna tuttu. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği kadın, yere yığıldı.

Avcılar’da erkek doktor, kadın doktoru silahla yaraladı

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Tartıştığı kadın doktoru silahla vurarak yaraladı

YAKALANDI

Celal T. ise daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan doktor, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Avcılar’da erkek doktor, kadın doktoru silahla yaraladı

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak, olayla ilgili inceleme başlattığını belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

172
Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

448
Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

303
Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

140
Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

64
11 bin bilim insanı uyarıyor: Küresel felaket yakın

11 bin bilim insanı uyarıyor: Küresel felaket yakın

27
Adanalı albinolar, 4 mevsim gölge arıyor

Adanalı albinolar, 4 mevsim gölge arıyor

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir