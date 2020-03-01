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Avcılar'da göçmenler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

İstanbul'da yabancı uyruklu göçmenler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 hayatını kaybetti öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA | 01.03.2020 - 04:37..
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İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi G-550 Sokak'taki hurdacı dükkanında bir grup Afganistan uyruklu göçmenler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sırasında M.R., R.A. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Hurdacı dükkanında yaşanan tartışma ve bağrışmaları duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Avcılar'da göçmenler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

3 KİŞİ YARALANDI

Polis ekipleri hurda dükkanına girdiğinde içerde kanlar içinde yatan 3 kişiyi görünce olay yerine ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra M.R. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişiyi yaralı olarak Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan R.A. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILADI

Tedavi altına alınan R.A.’nın hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı

Avcılar'da göçmenler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Avcılar'da göçmenler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

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