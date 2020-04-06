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Avcılar'da hasta çocuklarıyla metrobüse binmeye çalıştılar

Hasta çocuklarıyla hastaneye gitmek için metrobüse binmeye çalışan 2 kadın, korona nedeniyle görevliler tarafından içeri alınmadı.

İHA |
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Avcılar'da hasta çocuklarıyla metrobüse binmeye çalıştılar

Koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ederken, 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Acil durumlar da ise vatandaşların maskesiz sokağa çıkmaması gerektiği belirtildi.

METROBÜSE BİNEMEDİLER, AMBULANS GELDİ

İstanbul Avcılar'da hasta çocuklarını hastaneye götürmeye çalıştığını belirten 2 kadın, görevliler tarafından içeriye alınamayınca metrobüse binemediler.

Görevliler sağlık ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirince, olay yerine gelen ambulansla çocuklar hastaneye götürüldü.

Avcılar'da hasta çocuklarıyla metrobüse binmeye çalıştılar ViDEO

Avcılar'da hasta çocuklarıyla metrobüse binmeye çalıştılar

Avcılar'da hasta çocuklarıyla metrobüse binmeye çalıştılar

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