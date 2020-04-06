Koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ederken, 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.
Acil durumlar da ise vatandaşların maskesiz sokağa çıkmaması gerektiği belirtildi.
METROBÜSE BİNEMEDİLER, AMBULANS GELDİ
İstanbul Avcılar'da hasta çocuklarını hastaneye götürmeye çalıştığını belirten 2 kadın, görevliler tarafından içeriye alınamayınca metrobüse binemediler.
Görevliler sağlık ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirince, olay yerine gelen ambulansla çocuklar hastaneye götürüldü.
Avcılar'da hasta çocuklarıyla metrobüse binmeye çalıştılar ViDEO