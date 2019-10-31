Avcılar'da ilginç önlem

Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde bir apartman, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nden etkilendi ve bina hasar aldı.

Avcılar'da riskli binada kapılı önlem ViDEO

BİNADA HASAR OLUŞTU

24 Ağustos 1999'da Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından hazırlanan tespit raporunda; binanın bodrum katındaki 12 kolonda patlamalar olduğu, hasarın 'fazla tehlikeli' durumda bulunduğu, yapının bodrum, zemin ile birlikte 7 kat oluştuğu, son iki katın projeye aykırı yapıldığı, ayrıca bazı kirişlerde eğilme ve kesme çatlaklar gözlemlendiği belirtildi.

DAVA AÇILDI

Ağır hasarlı olduğu için yıkılması gereken binanın sakinleri, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden uzmanlar hazırladığı güçlendirme çalışmasını tamamlarken, apartmanda oturmayı da sürdürerek dava açtı.

BİNA SAKİNLERİ MÜHRÜ AÇTI

6 ay önce Avcılar Belediyesi binayı mühürlerken, bina sakinleri mührü açarak oturmayı sürdürdü.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

AFAD'ın 2 ay önce 20 yıl önce 'Ağır hasarlı' olduğu gerekçesiyle yıkılması gereken binanın akıbetini sorması üzerine zabıta ve polis devreye girerek bina sakinlerine tebligat yapıldı ve burasının en kısa sürede tahliye edilmesi istendi.

GEÇ DE OLSA YIKILACAK

Bina sakinleri, çaresiz evlerini terk etti. Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, ağır hasarlı binaların teknik olarak güçlendirilemeyeceğini, 20 yıl sonra geç de olsa yıkım kararının uygulamaya konulduğunu söyledi.