Avcılar'da kadın cinayeti

İstanbul Avcılar'da, Ambarlı Mahallesi Balaban Caddesi üzerinde bulunan bir binada Seda Kurt, sabah erken saatlerde evinde uzun süredir birlikte yaşadığı Ercan A. ile tartıştı. Tartışma esnasında Ercan A., Seda Kurt’u bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bıçaklanan Kurt, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kurt hayatını kaybederken, polis olay sonrası kaçan Ercan A.'nın yakalanması için çalışma başlattığını belirtti.

DELİL ARAMASI YAPILDI

Polis ekipleri cinayetin işlendiği Acar Apartmanı’na gelerek delil aradı. Ercan A.'ya ait olan suç aleti bıçak, apartmanın birkaç metre ötesindeki bir ağacın dibinde bulundu.

OĞLUNUN YANINDA BIÇAKLADI

Seda Kurt'un oğlu Ö.K. polise verdiği ifadede, gece saatlerinde gelen Ercan A.’nın annesi ile tartıştığını, sonrasında Ercan A.’nın annesini bıçaklayarak kaçtığını söyledi.

KASTEN YARALAMADAN SUÇ KAYDI

Yaşanan olayın gözü önünde olduğunu ifade eden Bedia A. ise, cinayet şüphelisi Ercan A.’nın hapisten denetimli serbestlik olarak çıktığını söyledi.

Ercan A.’yı yakalama çalışmaları devam ederken, adam yaralama, uyuşturucu kullanma ve intihara teşebbüsten suçlarının olduğu da ortaya çıktı.

KADIN KORUMA EVİNDE GÜVENLİK KORUMASI OLMUŞ

Erkek şiddeti sonrası hayatını kaybeden Seda Kurt’un, daha önce bir kadın koruma evinde yıllarca güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve orada yaşanan bir olay sonrası araya girip bıçaklandığı da öğrenildi.