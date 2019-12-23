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Avcılar'da kadına saldırı son anda engellendi

Boşanma aşamasındaki eşini vurmak için yanına pompalı tüfek ve fare zehiri alarak yola çıkan kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 23.12.2019 - 12:41..
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İstanbul Avcılar'da, boşanma aşamasındaki eşine saldırmak için yanına pompalı tüfek ve fare zehiri alarak yola çıkan kişi, kadının işlettiği kuaför önünde polis tarafından yakalandı.

EŞİNİ VURMAK İÇİN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Devriye görevi yapan ekipler, İsmibey L.’yi elinde bulunan pompalı tüfek ile yakaladı. İsmibey L.’nin, bu cadde üzerinde kuaför dükkanı bulunan 6 ay önce kendisinden boşanmak için dava açan eşi H.L.’yi vurmak için geldiğini söylediği öğrenildi.

Avcılar'da kadına saldırı son anda engellendi

KADIN KAPIYI KİLİTLEYEREK YARDIM BEKLEDİ

3 çocuk annesi H.L.'nin, eşinin geldiğini görünce kapıyı kilitleyerek polisi de aradığı belirtildi.

Avcılar'da kadına saldırı son anda engellendi

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan İsmibey L.’nin üzerinde pompalı tüfeğin yanı sıra 34 dolu kapsül, bir kutu fare zehiri, meyve bıçağı da ele geçirildi.

Garsonluk ve gündelik işler yaptığı belirtilen İsmibey L.'nin, Avcılar Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri devam ediyor.

Avcılar'da kadına saldırı son anda engellendi

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