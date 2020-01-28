taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9463
Euro
6.5513
Altın
1579.48
Borsa
119634.82
Gram Altın
302.516
Bitcoin
52991.48

Avcılar'da kamyon sitenin bahçesine uçtu

Kontrolden çıkan kamyon, bariyerleri aşarak bir sitenin bahçesine uçtu. Taklalar atarak lüks bir aracın üzerine düşen kamyon, güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 28.01.2020 - 12:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Avcılar TEM bağlantı yolunda, Ramazan Karadağ yönetimindeki 34 HS 9665 plakalı kamyon, başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

BAHÇEYE UÇTU

Kazanın şiddetiyle bariyerleri aşan kamyonun, yolun alt tarafından bulunan sitenin bahçesine uçtuğu ardından ise taklalar atarak bahçede bulunan bir cipin üzerine düştüğü öğrenildi.

Avcılar'da kamyon sitenin bahçesine uçtu

Avcılar'da kamyon sitenin bahçesine uçtu


YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Yaralanan sürücü Ramazan Karadağ'ın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Avcılar'da kamyon sitenin bahçesine uçtu

Avcılar'da kamyon sitenin bahçesine uçtu

İlginizi Çekebilir
FETÖ'den ihraç astsubay, uyuşturucu satarken yakalandı
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle astsubaylıktan ihraç edilen Yaşar D., uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Koronavirüse karşı şifreli karantina odaları yapıldı
Sağlık Bakanlığı tarafından, koronavirüs vakasının tespit edilmesi halinde hastaların tedavi için gözetim altında tutulacağı şifreli karantina odaları oluşturuldu.
Patrona 'hakkımı helal etmiyorum' dedi, kovuldu
Primlerini alamayan çalışan, işverene yönelik sosyal medya hesabından paylaştığı, sitem içerikli yazı sebebiyle işten kovuldu. Yargıtay ise kararı bozarak, işçinin işe iadesine hükmetti.
Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları
Kadın komandoların, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki nefes kesen eğitimleri takdir topladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

1105
Erdoğan'dan depremzede anneye destek

Erdoğan'dan depremzede anneye destek

154
Benzin ve motorine indirim yapıldı

Benzin ve motorine indirim yapıldı

162
Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi

Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi

65
Bakan Soylu: AFAD ile iş birliği yapılan yardımları aldık

Bakan Soylu: AFAD ile iş birliği yapılan yardımları aldık

62
Sergen Yalçın'ın alacağı maaş

Sergen Yalçın'ın alacağı maaş

58
Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları

Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir