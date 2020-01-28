Avcılar'da kamyon sitenin bahçesine uçtu

Türk sinemasının önemli isimlerinden Aydemir Akbaş, sanat dünyasından bir kişiye aşık olduğunu söyledi.

Teknoloji Tarihi'nin yedinci bölümünde, yaklaşık 100 milyon insanın ölümüne neden olan İspanyol grip salgınının yaşandığı 1918-1920 yıllarına yolculuk ediyoruz.

100 milyon kişiyi öldüren, tarihin en büyük salgını: İspanyol gribi

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle astsubaylıktan ihraç edilen Yaşar D., uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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Elazığ depremi farkındalığı artırdı

Vatandaşın deprem çantasına olan talebi de artarken, olası bir deprem durumunda kullanılacak çantanın maliyeti ise 90 ila 400 lira arasında değişiyor.