İstanbul Avcılar TEM bağlantı yolunda, Ramazan Karadağ yönetimindeki 34 HS 9665 plakalı kamyon, başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
BAHÇEYE UÇTU
Kazanın şiddetiyle bariyerleri aşan kamyonun, yolun alt tarafından bulunan sitenin bahçesine uçtuğu ardından ise taklalar atarak bahçede bulunan bir cipin üzerine düştüğü öğrenildi.
Avcılar'da kamyon sitenin bahçesine uçtu
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Yaralanan sürücü Ramazan Karadağ'ın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.