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Avcılar'da kepçe üzerinde akrobatik hareketler

İş makinasında akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokan operatörün, belgesine geçici olarak el konuldu.

DHA | 11.12.2019 - 10:37..
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Avcılar Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir süreden bu yana yeraltı kablolarında yenileme çalışması yapılırken, görevliler, yer altından geçen fiber kabloların değiştirdi.

ARKA LASTİKLERİNİ METRELERCE YUKARI KALDIRDI

Değiştirilen eski hatların çıkarılması için bir kepçe kullanıldı. Görevliler, yerin altında çelik halata bağlanan kabloların çekilerek çıkarılabilmesi için bir kepçe getirdi. Halatın ucu kepçeye bağlanırken, kepçe operatörü kabloları çekip çıkartabilmek amacıyla çalışmaya başladı. Bu çalışma sırasında aracın arka lastikleri yerden metrelerce havalanırken, kepçe ön iki lastiği üzerinde kaldı. Bu sırada halatın kopmaması, savrulmaması veya kepçenin bağlı olduğu yerden kurtularak yanından geçen diğer araçlarda bulunanların olası bir tehlike ile karşılaşması şans olarak değerlendirildi.

Kepçeyle akrobatik hareket yapan operatör -VİDEO

108 TL CEZA KESİLDİ

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ihbar üzerine gelerek bu çalışmayı durdururken, kepçe operatörü Ahmet Turan Ç.'nin belgelerini kontrol etti. Kepçe operatörüne "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen yer, kural yasak zorunluluk ve yükümlülüklere uymadığı" gerekçesiyle 108 TL ceza kesildi.

Kepçeyle 'akrobatik' hareket yapan operatöre ceza -1

SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Bunun yanı sıra sürücü belgesine trafikte yapmış olduğu tehlikeli hareketler nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu'nun 45'inci maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 90'ıncı maddeine dayanılarak, sağlık koşulları yerine getirilene kadar geçici olarak el konuldu. Kepçe operatörü hakkında bunun yanı sıra "Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nce adli soruşturma başlatıldı.

Kepçeyle 'akrobatik' hareket yapan operatöre ceza -2

Kepçeyle 'akrobatik' hareket yapan operatöre ceza -3

Kepçeyle 'akrobatik' hareket yapan operatöre ceza -4

Kepçeyle 'akrobatik' hareket yapan operatöre ceza -5

Kepçeyle 'akrobatik' hareket yapan operatöre ceza -6

Kepçeyle 'akrobatik' hareket yapan operatöre ceza -7

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