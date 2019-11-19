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Avcılar'da kimyasal koku vatandaşa panik yaşattı

Sokakta bulunan boya deposundaki amonyak maddesinin kapağı açılınca ortaya çıkan koku paniğe neden olurken, olay yerinde inceleme yapıldı.

İHA | 19.11.2019 - 09:21..
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İstanbul Avcılar, Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde, boya deposunun içinde bir bidonda bulunan amonyak maddesinin kapağının iş yeri çalışanı tarafından açılması sonucu, sızma yapan kimyasaldan yayılan koku nedeniyle herkes panik yaşadı.

EKİPLER GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Çevredeki vatandaşın olayı fark edip ekiplere bildirmesinin ardından, olay yerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Polis ekipleri, sokağı araç trafiğine kapattı.

Avcılar'da kimyasal koku vatandaşa panik yaşattı

DEPODA İNCELEME YAPILDI

Bir çevre mühendisi de olayın yaşandığı depoya gelerek, incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından deponun, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi.

Avcılar'da kimyasal koku vatandaşa panik yaşattı

FACİADAN DÖNÜLDÜ

İnceleme sırasında bazı vatandaşların kokudan rahatsız olup ağzını kapattığı, bazı vatandaşların ise zehirlenmeye önlem olarak ayran içtiği belirtildi.

Sızan amonyak maddesinin az miktarda olması sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü belirtildi.

Avcılar'da kimyasal koku vatandaşa panik yaşattı

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