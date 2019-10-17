Avcılar’da minareleri sökülen cami havadan görüntülendi

26 Eylül 2019 da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetinde depremde zarar gören Avcılar’da Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin minarelerinden ikincisinin söküm işlemi devam ediyor.

İKİNCİ MİNARESİ DE SÖKÜLÜYOR

Caminin 2 minaresinden birisinin bir kısmı yıkılmıştı. Yıkılan minarenin söküm işlemleri geçtiğimiz cumartesi ve pazar günü dev vinç yardımı ile tamamlandı. İbadete kapalı olan caminin ikinci minaresi de bugün ekipler tarafından sökülmeye başlandı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çevrede yaya geçişi ve araç geçişi için yollar kapatılırken sökülen ikinci minare drone ile görüntülendi.

Depremde zarar gören caminin minaresi sökülüyor VİDEO