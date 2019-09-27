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Avcılar'da minaresi yıkılan camiyi mühürlediler

Minaresi yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii mühürlendi.

DHA | 27.09.2019 - 15:03..
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Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin minaresinin külah bölümü Silivri’de meydana gelen ve Avcılar’da da şiddetli biçimde hissedilen depremde yıkıldı.

İNCELEMENİN ARDINDAN MÜHÜRLENDİ

Şans eseri ölen veya yaralanan olmayan olaydan sonra bölgede inceleme yapıldı. Minare enkaza kaldırılırken, bahçesinde Avcılar Müftülüğü hizmet binası ve Kuran kursu bulunan cami, Avcılar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin incelemesi ardından mühürlendi.

Avcılar'da minaresi yıkılan camiyi mühürlediler

CUMA NAMAZINA GİDENLER BAŞKA YERE YÖNLENDİRİLDİ

Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlileri caminin mühürlendiğinden habersiz Cuma namazını kılmaya gelenleri Merkez Camii’ne yönlendirdi.

Avcılar'da minaresi yıkılan camiyi mühürlediler

Avcılar'da minaresi yıkılan camiyi mühürlediler

Avcılar'da minaresi yıkılan camiyi mühürlediler

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