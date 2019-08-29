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Avcılar'da minibüsçüler arasında silahlı kavga

Minibüsçüler arasında silahlı kavga çıktı. kavga sırasında bir kişi yaralandı.

DHA | 29.08.2019 - 04:39..
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İstanbul Avcılar'da Yeşilyurt Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan döner kavşakta saat 02.00 sıralarında kavga meydana geldi.

İddiaya göre, caddede bir araya gelen minibüs sürücüsü 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ YARALANDI

Kavga sırasında taraflardan birinin tabancasından çıkan kurşunlar S.Y. adli kişinin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. S.Y. ağır yaralanarak kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. S.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri de bölgeyi güvenlik şeridi içine alıp inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 8 adet boş kovan bulunurken polis, faillerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Avcılar'da minibüsçüler arasında silahlı kavga

Avcılar'da minibüsçüler arasında silahlı kavga

Avcılar'da minibüsçüler arasında silahlı kavga

Avcılar'da minibüsçüler arasında silahlı kavga

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