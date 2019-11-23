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Avcılar'da miras kavgası: 1 yaralı

Cihangir Mahallesi'nde,iki kişi arasında çıkan miras tartışması kanlı bitti. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA | 23.11.2019 - 14:22..
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Avcılar Cihangir Mahallesi'nde, bir iş merkezi içerisinde akrabalar arasında çıkan miras tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada taraflardan birisi akrabasını silahla yaraladı.

1 YARALI

Kavgada Orhan M. tarafından, ruhsatsız silahı ile omzundan vurulan Hasbi Ö. olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da miras kavgası: 1 yaralı


ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüpheli Orhan M.'yi silahı ile birlikte yakaladı.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemeleri devam ederken olaya tanık olduğu düşünülen kişilerde ifade için emniyete götürüldü.

Avcılar'da miras kavgası: 1 yaralı

Avcılar'da miras kavgası: 1 yaralı

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