Avcılar'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Denizköşkler Mahallesi D-100 Karayolu yanyol Bakırköy istikametinde sürücülerinin adı öğrenilemeyen 34 NH 6455 plakalı otomobil, ayını istikamete gitmekte olan 34 TC 822 plakalı panelvan minibüse çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle 1'i otomobilde 3'ü ise panelvan minibüste bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil ve minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.