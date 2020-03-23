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Avcılar'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

İstanvul Avcılar D-100 Karayolu yan yolda otomobilin panelvan minibüs ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

DHA | 23.03.2020 - 06:53..
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Denizköşkler Mahallesi D-100 Karayolu yanyol Bakırköy istikametinde sürücülerinin adı öğrenilemeyen 34 NH 6455 plakalı otomobil, ayını istikamete gitmekte olan 34 TC 822 plakalı panelvan minibüse çarptı.

Avcılar'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle 1'i otomobilde 3'ü ise panelvan minibüste bulunan toplam 4 kişi yaralandı.  Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil ve minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Avcılar'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Avcılar'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Avcılar'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

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