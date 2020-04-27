taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9626
Euro
7.5512
Altın
1717.14
Borsa
98758.96
Gram Altın
384.272
Bitcoin
53281.66

Avcılar'da papağanlar, ağaçları mesken tuttu

Çam ağaçlarında bulunan 10'dan fazla papağanı gören bir vatandaş, “Bu papağanlar koronavirüs günlerinde insanlar için neşe kaynağı oldu." dedi.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Avcılar'da papağanlar, ağaçları mesken tuttu

İstanbul Avcılar D-100 yakınındaki 3 ağaçta 10'dan fazla İskender papağanı görüldü.

Pakistan, Afganistan ve Hindistan gibi Asya ülkelerinde yaşayan, soğuğa dayanıklı, 48- 58 santimetre büyüklüğündeki, kırmızı gagalı yeşil tüylü papağanları fark edenler gün boyu onları izledi.

"BU MORAL SOKAK SAKİNLERİMİZE YETTİ"

Birkaç günden bu yana 14-15 papağanın çam ağaçlarından ayrılmadığını belirten Özgür Kesler, “Bu papağanlar sıkıntılı koronavirüs günlerinde insanlar için neşe kaynağı oldu. Bütün komşularımız onları seyre daldı. Sadece 3 ağaçta kendilerine yuva yapmışlar. Sürekli buradalar. Komşularımız ağacın altına su ve yem bırakıyor. Bu moral sokak sakinlerimize yetti. Çam kozalaklarının iç kısımlarını yiyip, dışını atıyorlar. Buraya gelmelerinin nedeni sokağa çıkma yasağı ile gelen sessizlikten olabilir. Komşularımız bunların burada çoğalabileceğini söylüyorlar." dedi.

Avcılar'da papağanlar, ağaçları mesken tuttu

"BİZLER İÇERİ GİRDİK, HAYVANLAR DOĞAYA DÖNDÜ"

Lütfiye Odabaş ise, günlerden bu yana dışarı çıkmadıkları için papağanların farkına yeni vardığını belirterek, "Söylenenlere göre, Hindistan’ın sıcaklarından kaçarak buraya dalga dalga gelmişler. Daha çok Boğaz tarafında bu papağanların görüldüğünü duymuştuk. Şimdi buraya gelmişler, sanırım geri dönerler. Çünkü tek beslenebildikleri yer burası gibi. İçlerini temizledikleri kozalakları yiyorlar. Evde kaldığımız bu günlerde buralara gelmeleri bana göre çok anlamlı. Demek ki, biz insanlar doğaya çok zarar veriyormuşuz, bizler içeri girdik, hayvanlar tekrar doğaya döndü. Demek bunu yapan bizlermişiz. Herkesin evde kalması çok iyi oldu. Yine de kalmaya devam edelim." dedi.

Avcılar'da papağanlar, ağaçları mesken tuttu

Avcılar'da papağanlar, ağaçları mesken tuttu

Avcılar'da papağanlar, ağaçları mesken tuttu

Avcılar'da papağanlar, ağaçları mesken tuttu

İlginizi Çekebilir
Türkiye'nin yardım gücü gururlandırdı
Avrupa ülkeleri korona sürecinde kendi vatandaşlarına hizmet vermekte aciz kalırken Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun, kendi vatandaşını yalnız bırakmadı.
Maltepe’de kaçak tulum üretilen atölyeye baskın
Polis ve zabıta ekipleri tarafından düzenlenen baskında yüzlerce sahte koruyucu tuluma el konuldu.
Antalya'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından meydana gelen kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Balıklarına yem bulamadığı için 'böcek fabrikası' kurdu
Antalya'da, akvaryumdaki balıklarına canlı yem bulamadığı için 17 yıl önce böcek üretimine başlayan Selami Gökgöl, üretim tesisini fabrikaya dönüştürdü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
2336
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
259
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
142
Prof. Dr. Özlü:Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
Prof. Dr. Özlü:Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
68
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
38
Trump ve Macron'un koronavirüs görüşmesi
Trump ve Macron'un koronavirüs görüşmesi
68
İstanbul'da 4 günlük yasağın bilançosu
İstanbul'da 4 günlük yasağın bilançosu
13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir