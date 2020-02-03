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Avcılar'da restorana satırlı, bıçaklı baskın

İstanbul'da Suriyeli bir grup, bıçak ve satırlarla Suriyelilerin işlettiği restoranı bastı. O anlar kameralara yansıdı.

DHA | 03.02.2020 - 12:52..
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Avcılar'da restorana satırlı, bıçaklı baskın

İstanbul Avcılar'da Suriye uyruklu bir grup, yine Suriye uyruklu kişilerin işlettikleri  restorandan sürekli yemek alarak 30 bin lira borçlandılar.

Restoran sahibi Mohammed Hüseyin ise yeğenini gönderip, bu kişilerden ödeme yapmalarını istedi.

SATIR VE BIÇAKLA RESTORANI BASTILAR

Bunun üzerine bu kişilerin, kendilerinden para istenince restoranı satır ve bıçakla bastığı öğrenildi. Şüphelilerin daha sonra, kasadaki 5 bin lirayı da gasbederek restorandan ayrıldığı belirtildi.

Avcılar'da Suriyeliler restoranı satırla bastı

Avcılar'da restorana satırlı, bıçaklı baskın

RESTORAN SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Restoran sahibinin şikayeti üzerine çalışma yapan polis ekipleri, şüpheliler Mahmoud Alhamdan, Mjd Alziba, Wail El Necar, Yasir El Muhammet'i yakalayarak gözaltına aldı.

Avcılar'da restorana satırlı, bıçaklı baskın


4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan restoran sahipleri; tutuklu bulunan şüphelilerin, şikayetlerinden vazgeçmeleri yönünde sürekli olarak kendilerini tehdit ettiklerini belirtti.

Avcılar'da restorana satırlı, bıçaklı baskın


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