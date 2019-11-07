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Avcılar'da servis aracı öğrenciye çarptı: 1 ölü

Okul bahçesinde hareket halindeki servis aracı 9 yaşındaki küçük kıza çarptı, hastaneye kaldırılan kız yaşamını yitirdi.

DHA | 07.11.2019 - 13:31..
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İstanbul Avcılar'da, Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı, manevra yaptığı sırada bir kız öğrenciye çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Avcılar'da servis aracı öğrenciye çarptı: 1 ölü

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sürücü gözaltına alınırken, kaza nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Avcılar'da servis aracı öğrenciye çarptı: 1 ölü

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, okulun bahçesinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. İncelemenin ardından servis minibüsü otoparka çekildi.

Avcılar'da servis aracı öğrenciye çarptı ViDEO

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