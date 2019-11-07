Avcılar'da servis aracı öğrenciye çarptı: 1 ölü

İstanbul Avcılar'da, Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı, manevra yaptığı sırada bir kız öğrenciye çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye kaldırılan 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Sürücü gözaltına alınırken, kaza nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis, okulun bahçesinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. İncelemenin ardından servis minibüsü otoparka çekildi.
Avcılar'da servis aracı öğrenciye çarptı ViDEO