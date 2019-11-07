Avcılar'da servis aracı öğrenciye çarptı: 1 ölü

Lübnan'da gösteriler dün gece de devam etti

1 Ahmet Kural'ın ayrılık açıklaması Instagramda sevgilisiyle takibi çıkardıkları için haklarında ayrılık dedikoduları çıkan Ahhmet Kural, "Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?" dedi.

2 Ankara'da 97 göçmen yakalandı Van’dan İstanbul’a giderken Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan uygulama noktasında, durumlarından şüphelenilen 4 araç durduruldu.

3 Bülent Arınç, KHK eleştirilerine yanıt verdi Bülent Arınç'ın KHK'lar hakkında yaptığı açıklamayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım." ifadelerini kullanmıştı.

4 Zonguldak'ta minibüs araca çarpıp devrildi Yolcu taşımacılığı yapan minibüs, bir araca çarptı ardından da refüje çarptı. Minibüs, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıktı ve yan yattı. Kazada biri çocuk, 10 kişi yaralandı.

5 Memduh Boydak’ın oğluna FETÖ’den beraat kararı FETÖ'nün örgüt yöneticiliği suçundan 18 yıl hapis cezası alan eski Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak’ın 26 yaşındaki oğlu Can Furkan Boydak, beraat etti.

6 Esnafa işsizlik maaşı uygulaması başlıyor Yeni yıldan itibaren esnafın da iş yerlerini kapatıp ya da iflas edip, işsiz kaldıklarında devletten işçiler gibi ‘işsizlik maaşı’ alabilecekleri bir Ahilik Sandığı sistemi yürürlüğe girecek.