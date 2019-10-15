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Avcılar'da silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı

Avcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı, olaya karışan 3 kişi de gözaltına alındı.

İHA | 15.10.2019 - 03:30..
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İki grup arasındaki kavga, saat 21.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi, Birlik Caddesi üzerinde gerçekleşti.

TARTIŞMA, SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Daha önce aralarında husumet bulunan iki komşu dükkan sahibi tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri dükkanındaki silahı alarak husumetli olduğu şahıslara kurşun yağdırdı. Bunun üzerine diğer şahıslar da silahlarla karşılık verdi.

Avcılar'da iki grup arasındaki tartışma silahlı çatışmaya döndü VİDEO

3 KİŞİ AĞIR YARALI

Yaşanan çatışmada 3 kişi ağır yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan bir vatandaş da hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Avcılar'da silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı

KAÇAN SALDIRGANLAR YAKALANDI

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganların saklandıkları adresi belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, kavgada kullanıldığı değerlendirilen 2 pompalı tüfek ve 2 tabancaya da el konuldu.

Avcılar'da silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı

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