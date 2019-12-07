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Avcılar'da sokakta yaşayan adam ölü bulundu

Sokakta yaşayan Rüstem Tamam'ın, sokak ortasında bir baza içerisinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

İHA | 07.12.2019 - 10:25..
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İstanbul Avcılar'da, 70 yaşında sokakta yaşadığı öğrenilen bir adam, atıl durumdaki yatak bazasının içerisinde ölü halde bulundu.

ATIL HALDE BULUNAN BİR BAZADA UYUYORDU

Çevredeki esnafın desteğiyle yaşamını sürdürdüğü öğrenilen Tamam, atıl durumda olan bir bazanın içerisinde geceyi geçiriyordu. Sabah saatlerinde Tamam'ı baza içerisinde battaniyeye sarılı olarak hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Tamam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tamam'ın yanında ise içki şişeleri olduğu öğrenildi.

Evsiz adam ölü bulundu

Avcılar'da sokakta yaşayan adam ölü bulundu


''BÜTÜN ESNAF YARDIMCI OLURDU''

Çevrede iş yeri bulunan bir diğer vatandaş, "Bütün esnaf yardımcı olurdu. Bir gece bakımevine falanda götürdük. 2-3 ay kaldı geldi. Bugün bir daha götürecektik bakıma ama ömrü yetmedi." diye konuştu.

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