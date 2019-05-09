Avcılar'da taksi ile otomobillerin kazası kamerada

İstanbul Avcılar'da hızla ilerleyen bir taksi, önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, park halindeki bir başka otomobile çarparak durabildi.

GÜVENLİK KAMERASI ÇEKTİ

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolda ilerleyen taksinin bir anda yavaşlayan önündeki otomobile çarpıp, savrulduğu ve park halindeki otomobile çarparak durduğu görülüyor. Kazanın ardından çok sayıda kişinin olay yerine toplanması kameraya yansıyor.

Avcılar'da taksinin iki otomobile çarptığı anlar İZLE

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.