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Avcılar'da trafik kazası: 1'i ağır, 6 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı.

DHA | 12.03.2019 - 03:22..
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D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde, Edirne istikametinde seyreden otomobilin sürücüsü Recai Badem, Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında bulunan Ambarlar sapağının girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki bir direğe çarptı.

Avcılar'da trafik kazası: 1'i ağır, 6 yaralı

6 KİŞİ YARALANDI

Sürücü Recai Badem ile birlikte otomobilde bulunan toplam 6 kişi şiddetli çarpmanın etkisiyle yaralandı. Kazayı fark edenlerin ihbarları üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 5'i vatandaşların yardımı otomobilden çıkarılırken, otomobilin içinde sıkışan son yaralı ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı. Otomobilin içerisinde sıkışan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ambarlar sapağı bir süre trafiğe kapalı kaldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Avcılar'da trafik kazası: 1'i ağır, 6 yaralı



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