Avcılar'da trafik magandaları yolu kapatıp terör estirdi

İstanbul Avcılar'da, asker uğurlaması için eğlence düzenleyen şehir magandaları, dehşet saçarak istenmeyen görüntülere neden oldu.

BİNALARIN ARASINDA HAVAİ FİŞEK ATTILAR

Sokak ortasında toplanan grup, yüksek sesli müzikler araçarak binaların arasında havai fişek fırlarttı. Magandaların ellerine aldığı meşalelerden dolayı gözü gözü görmediği eğlencede bazıları ise otomobiliyle drift ve patinaj yaptı.

Avcılar'da asker uğurlamasında yol kapatan magandalar ViDEO

YOLU KAPATIP MEŞALE YAKTILAR

Sokaktaki kutlamanın ardından motosikletlerine ve otomobillerine binen grup konvoy halinde yola çıktı. Dörtlü sinyalleri yakan, kornalara basarak gürültü çıkartan ve seyir halinde meşaleler yakan grup, E-5 Karayolu Ambarlı yan yolda bir süre seyrettikten sonra bir alt geçide girerek yolu kapattı.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Magandalar tehlike saçtıkları o anları, "gerekirse yolu kapatırız" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Polis, sosyal medyada yapılan paylaşım üzerine, şahısları yakalamak için harekete geçti.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havai fişek fırlatarak vatandaşların canını tehlikeye atan, alt geçidi kapatarak ve yol keserek trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.