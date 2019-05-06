Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Avcılar Asayiş Şube narkotik ekipleri, yüklü miktarda metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen, İstanbul plakalı bir otomobili takibe aldı.
1 KİLO 842 GRAM METAMFETAMİN BULUNDU
Ekipler, araçta bulunan bir kişinin elinde siyah renkli poşetle çıkarak, S.U. ile buluştuğunu görünce harekete geçti. Polis, araçtan inen İran vatandaşı Y.V. B'nin elindeki poşette toplam 1 kilo 842 gram ağırlığında, şeffaf poşetler içerisinde İran'dan yurda kaçak yollarla sokulduğu değerlendirilen ‘metamfetamin’ bulundu.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen İranlı Y.V.B. ve diğer şüpheli S.U. gözaltına alındı.