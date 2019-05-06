Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Havlu atmak, spor müsabakalarında yarıştan kopan takımın ya da sporcunun pes etmesine denir.

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Kadir Mısıroğlu'nun ölümünün ardından yorumlar

Tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun ölümünün ardından bir grup sevinirken, bir bir grup ise yasa boğuldu.