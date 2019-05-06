taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9982
Euro
6.716
Altın
1281.44
Borsa
92508.74
Gram Altın
247.144

Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Emniyetin düzenlediği operasyonda 1'i İranlı, 2 kişi gözaltına alındı.

DHA | 06.05.2019 - 10:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Avcılar Asayiş Şube narkotik ekipleri, yüklü miktarda metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen, İstanbul plakalı bir otomobili takibe aldı.

1 KİLO 842 GRAM METAMFETAMİN BULUNDU

Ekipler, araçta bulunan bir kişinin elinde siyah renkli poşetle çıkarak, S.U. ile buluştuğunu görünce harekete geçti. Polis, araçtan inen İran vatandaşı Y.V. B'nin elindeki poşette toplam 1 kilo 842 gram ağırlığında, şeffaf poşetler içerisinde İran'dan yurda kaçak yollarla sokulduğu değerlendirilen ‘metamfetamin’ bulundu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen İranlı Y.V.B. ve diğer şüpheli S.U. gözaltına alındı.

Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

2199
Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

319
İstanbul seçimleriyle ilgili karar için gözler YSK'da

İstanbul seçimleriyle ilgili karar için gözler YSK'da

145
ABD, Akdeniz'de Türkiye'nin petrol aramasına karşı çıktı

ABD, Akdeniz'de Türkiye'nin petrol aramasına karşı çıktı

73
Rusya'daki uçak yangınının içeriden görüntüsü

Rusya'daki uçak yangınının içeriden görüntüsü

20
Işıl Reçber sosyetik dostları sayesinde kazanıyor

Işıl Reçber sosyetik dostları sayesinde kazanıyor

16
Vatan nöbetinde ilk sahur

Vatan nöbetinde ilk sahur

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir