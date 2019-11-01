Avcılar'da yağmur sonrası yol çöktü

İstanbıl Avcılar'da Mektep Sokak’ta, bir iş yerinin önünde sabah çukur oluştuğu ve çöken yolun tehlike yaratabileceği belirtildi.

MÜDAHALE EDİLDİ

Polis bölgeyi kontrol ederken, İSKİ ekipleri de olay yerine gelerek müdahalede bulundu.

''İKİNCİ KEZ ÇÖKME GÖRÜLÜYOR''

Aynı yerde iş yeri bulunan Yaşar Çetin, İSKİ’nin 2 hafta önce yolda kanalizasyon çalışması yaptığını, bu süre içerisinde 2 kez benzer çökmeler görüldüğünü belirtti.

Araçların çukura düşme tehlikesinin olduğunu da belirten Çetin, "Arabamızı kurtardık. Büyük araç geçse içine düşerdi." dedi.

Avcılar'da yolda çökme meydana geldi