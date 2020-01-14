Avcılar'da yıkılacak binaya yine kapılı önlem

İstanbul Avcılar'da, daha önce kentsel dönüşüm kapsamına alınan bir binanın, 2 ay önce tahliye edilerek mühürlenmesine ve yıkılmasına karar verilmesinin ardından binanın çevresinde alınan 'kapılı güvenlik önlemi', bir başka yıkım şirketi tarafından başka bir bina için de uygulamaya konuldu.

YİNE AYNI YÖNTEM

Bu kez Gümüşpala Mahallesi'nde, 7 katlı bir bina tahliye edildi. Yıkım ruhsatı verilen ve kısa süre içerisinde yıkılacak olan binadaki parçaların yoldan geçenlerin üzerine düşmemesi için bariyer oluşturularak 40 kapı, kablo ve iplerle birbirine bağlandı.

KAPILAR YAN YERLEŞTİRİLDİ

Burada alınan önlemin diğer binadan farkının, kapıların yan yerleştirilmesi ve anten kabloları yerine tellerle bağlanması olduğu belirtildi. Bu binadaki eşya söküm işleminin tamamlanmasının ardından yıkım işlemine geçilmesi bekleniyor.