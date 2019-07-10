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Avcılar'da yoldan çıkan araç takla attı

D-100 karayolunda yan yola uçarak ters dönen aracın sürücüsü kazadan sonra uzaklaşırken daha sonra gelen bir kişi, aracı kendisinin kullandığını söylemesine rağmen polisi inandıramadı.

DHA | 10.07.2019 - 16:02..
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Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, bariyeri aştıktan sonra hızla yön tabelasına çarpıp yan yolda ters döndü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, kolunda dövme bulunan uzun saçlı bir kişi kaza yapan otomobilden çıkarak uzaklaştı.

Olay yerine gelen bir başka kişinin, "Kazayı ben yaptım." demesi akılları karıştırdı.

KAZAYI BEN YAPTIM DEDİ, KİMSEYİ İNANDIRAMADI

Gelen itfaiye ekibi, polislerle birlikte araçta kimsenin bulunmadığını belirledi. Yan yolda trafik akışı tek şeritten sürdürülürken, bu sırada gelen aracın kendisine ait olduğunu belirten 'Uğur' adlı kişi, kazayı kendisinin yaptığını söyledi.

Otomobil, yan yola uçarak ters döndü

Avcılar'da yoldan çıkan araç takla attı

ÜZERİNDEKİ BEYAZ TİŞÖRTÜN TEMİZLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Şahıs, D-100 karayolunda Beylikdüzü yönüne giderken bir aracın kendisini sıkıştırması üzerine direksiyonu kırdığını, kontrolden çıkan otomobilin yan yola uçtuğunu söyledi. Yara almamasına rağmen aracın pert olduğunu belirten bu kişiyi gören çevredekiler, bunun sürücü olmadığını polise söyledi. Polis de üzerinde beyaz elbise bulunan ve kaza yaparak, ters dönen araçtan çıkmasına rağmen beyaz kıyafetinde hiçbir leke bulunmayan bu kişinin sürücü olmadığına kanaat getirerek, ifadesini almadı. Polis, bu kişiye, araç sahibi ise yarın belgeleri ile belirtilen adrese giderek işlemleri yapabileceğini söyledi.

Ekipler, kaza yapan aracı kullanan sürücüyü tespit etmek amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.

Avcılar'da yoldan çıkan araç takla attı

Avcılar'da yoldan çıkan araç takla attı

Avcılar'da yoldan çıkan araç takla attı

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