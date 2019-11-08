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Avcılar'daki ihmal iddiası: Yaralı kadın kurtarılamadı

Ispartakule'de, semt pazarına alışverişe gelen Devlet Arkan, korkuluk olmayan boşluktan 3 metre aşağıya düşerek ağır yaralandıktan sonra hayatını kaybetti.

DHA | 08.11.2019 - 16:11..
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İstanbul'da, Avcılar Ispartakule'de 23 Ekim’de, yapımı henüz tamamlanmadan açıldığı belirtilen kapalı semt pazarına alışverişe gelen Devlet Arkan,  pazar girişinde ayağının kayması sonucu, korkuluk olmayan boşluktan yaklaşık 3 metre aşağıya düşerek ağır yaralanmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Avcılar'daki ihmal iddiası: Yaralı kadın kurtarılamadı

CENAZE NAMAZI KILINDI

Devlet, Arkan için Ispartakule Bizimevler-5 Tahsin Gerekli Camii’nde dün akşam namazından sonra cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı.

Talihsiz kadının cenazesinin, toprağa verilmek üzere Ağrı’nın Doğubeyazıt İlçesi’ne gönderildiği belirtildi.

Avcılar'daki ihmal iddiası: Yaralı kadın kurtarılamadı

İHMAL İDDİASI VARDI

Öte yandan pazarın olaydan bir hafta önce tamamlanmadan açıldığı öne sürülmüştü. Arkan'ın düştüğü yerde korkulukların olmadığı da kameralara yansımıştı. Devlet Arkan'ın düştükten sonra bazı görevlilerin kadının düştüğü noktaya kiremit ve kalaslar koyması ise pazardaki bir kişi tarafından görüntülenmişti.

Avcılar'daki ihmal iddiası: Yaralı kadın kurtarılamadı

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