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Avcılar'da bir kadın kapalı semt pazarında 3 metreden düştü

İnşaat çalışmaları bitirilmeden açılan pazarda 40 yaşındaki Devlet Arkan 3 metreden aşağı uçtu.

DHA | 23.10.2019 - 16:59..
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İstanbul Avcılar'da akıllara gerçekten durgunluk veren bir olay yaşandı.

3 METREDEN YERE ÇAKILDI

Devlet Arkan isimli bir kadın, gittiği pazarda neredeyse canından oluyordu. Arkan inşaatın devam ettiği yerde 3 metre yüksekten aşağı düştü. Çevredekiler durumu hemen ekiplere haber verdi.

Avcılar'da bir kadın kapalı semt pazarında 3 metreden düştü

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastaneye götürülen Arkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

KORKULUKLAR YOKTU

İnşaat çalışmaları bitirilmeden pazarın açıldığı ve kadının düştüğü yerde de korkulukların olmadığı iddia edildi.

Kadın düştükten sonra bazı görevlilerin kadının düştüğü noktaya kiremit ve kalaslar koyduğu öne sürüldü.

Avcılar'da bir kadın kapalı semt pazarında 3 metreden düştü

PAZAR GEÇEN HAFTA AÇILDI

Görevlilerin kiremit ve kalasları yerleştirdikleri anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Semt pazarının geçen hafta açıldığı öğrenildi.

Avcılar'da bir kadın kapalı semt pazarında 3 metreden düştü

Avcılar'da bir kadın kapalı semt pazarında 3 metreden düştü

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