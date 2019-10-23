Avcılar'da bir kadın kapalı semt pazarında 3 metreden düştü

İstanbul Avcılar'da akıllara gerçekten durgunluk veren bir olay yaşandı.

3 METREDEN YERE ÇAKILDI

Devlet Arkan isimli bir kadın, gittiği pazarda neredeyse canından oluyordu. Arkan inşaatın devam ettiği yerde 3 metre yüksekten aşağı düştü. Çevredekiler durumu hemen ekiplere haber verdi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastaneye götürülen Arkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

KORKULUKLAR YOKTU

İnşaat çalışmaları bitirilmeden pazarın açıldığı ve kadının düştüğü yerde de korkulukların olmadığı iddia edildi.

Kadın düştükten sonra bazı görevlilerin kadının düştüğü noktaya kiremit ve kalaslar koyduğu öne sürüldü.

PAZAR GEÇEN HAFTA AÇILDI

Görevlilerin kiremit ve kalasları yerleştirdikleri anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Semt pazarının geçen hafta açıldığı öğrenildi.