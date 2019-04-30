taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9514
Euro
6.6603
Altın
1281.01
Borsa
94535.1
Gram Altın
245.058

Avengers: Endgame'in sonun söyleyen seyirciyi dövdüler

Hong Kong'da bir sinema salonunun önünde bağırarak Marvel'ın yeni gösterime giren 'Avengers: Endgame' filminin sonunu söyleyen bir adam, bilet kuyruğunda bekleyenlerce ağır şekilde dövüldü.

AA | 30.04.2019 - 03:10..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş
Avengers: Endgame'in sonun söyleyen seyirciyi dövdüler

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, Causeway Bay adlı sinemada yaşanan olayın ardından adı açıklanmayan adamın kaldırımda kanlar içinde kaldığı görülüyor.

Avengers: Endgame'in sonun söyleyen seyirciyi dövdüler

"THANOS SESSİZ OLMANIZI İSTİYOR"

Endgame yönetmenleri Joe Russo ve Anthony Russo, seyircilere saygı için filminin sonunun söylenmemesi çağrısında bulunmuştu.

Yönetmenlerin açıklamasında "Çoğunuz filme zaman ayırıp öyküyü beklediğiniz için bir kez daha sizden yardım istiyoruz. Unutmayın, Thanos (Filmde sonsuz yaşam gücüne sahip ana kötü karakter) sizden sessiz olmanızı talep ediyor" denilmişti.

Avengers: Endgame'in sonun söyleyen seyirciyi dövdüler

Dünya genelinde birçok izleyicinin bu çağrıya uyduğu ve filmin sonundan bahsetmemeye özen gösterdiği belirtiliyor.

2018 yapımı Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin devamı niteliğindeki "Endgame" 26 Nisan'da gösterime girmişti.

Avengers: Endgame'in sonun söyleyen seyirciyi dövdüler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

24
Patlayan tahliye borusundan sular fışkırdı

Patlayan tahliye borusundan sular fışkırdı

5
İsrail'in yayılmacı iştahı büyüyor

İsrail'in yayılmacı iştahı büyüyor

3
Rusya'nın akıllı balinaları casus olarak eğitiliyor

Rusya'nın akıllı balinaları casus olarak eğitiliyor

6
Irak'ta kum fırtınası: 5 ölü, 80 yaralı

Irak'ta kum fırtınası: 5 ölü, 80 yaralı

1
Kadın sürücünün çarptığı yaya ağır yaralandı

Kadın sürücünün çarptığı yaya ağır yaralandı

4
Öğretmenin ‘darp’ yalanını kamera ortaya çıkardı

Öğretmenin ‘darp’ yalanını kamera ortaya çıkardı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir