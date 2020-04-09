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Aviophobia nedir

Uçuşla ilgili aşırı korku duyulması anlamına gelir.

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Aviophobia nedir

Aviophobia, uçuş fobisi olarak adlandırılır.

Uçak korkusu kişilerde, bazen bileti almayı planladıkları andan itibaren başlar.

Uçuş tarihine kadar artarak devam eden bu kaygı ya uçağa binememelerine ya da uçuş sırasında sakinleşmelerine yardımcı olacak ilaç ya da alkol gibi maddeler kullanmalarıyla sonuçlanır.

ZORLU BİR UÇUŞ SONRASI ORTAYA ÇIKABİLİR

Uçuş fobisi, yıllarca uçağa rahatlıkla binen insanlarda, türbülansın olduğu zorlu bir uçak yolculuğu veya çocuk sahibi olduktan hemen sonra beklenmedik şekilde sonradan başlayabilir.

Çalışmalara göre uçuş fobisi olan kişilerin yüzde 73’ü, uçuş ile ilgili mekanik problemlerden korkmaktadır.

Havacılık hakkında yeterli bilgi sahibi olmamak uçak korkusunu artırır.

Aviophobia nedir

UÇUŞ KORKUSUNUN ALTINDA BAŞKA KORKULAR DA YER ALIR

Uçuş fobisi, genellikle ayrıntıcı, mükemmeliyetçi, kontrolcü ve stresle baş etmede sorunlar yaşayan kişilerde daha yaygın olarak görülür.

Uçağa binerken yaşanan korkunun altında yüksekte bulunmaktan korkma, kapalı ve dar ortamda bulunmaktan korkma, çıkamayacakları bir durumda bulunmaktan korkma, kontrolün başkasında olması gibi başka tip korkular da bulunabilir.

Aviophobia nedir

FOBİ BİR KORKAKLIK DURUMU DEĞİLDİR

Uçak fobisi olan pek çok kişi günlük yaşamlarında cesur ve başarılı kişilerdir.

Uçuş fobisi bir hastalıktır ve tedavisi de mümkündür.

Öncelikle eşlik eden depresyon, kaygı bozukluğu, panik bozukluk, alkol kullanım bozukluğu gibi başka psikiyatrik rahatsızlıkların bulunup bulunmadığı değerlendirilmelidir.

Aviophobia nedir

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