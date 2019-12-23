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Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı

Yaban domuzu avına çıkan Ahmet Çoban isimli avcı, yaraladığı domuzun saldırısına uğradı.

İHA | 23.12.2019 - 15:49..
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Bolu’da, hafta sonu tatilinde ormanlık alanda köpekleriyle birlikte yaban domuzu avına çıkan Ahmet Çoban isimli vatandaş, izini sürdüğü yaban domuzunu karşısında görünce tüfeğiyle ateş etti.

DOMUZ KOŞARAK SALDIRDI

Kurşunların isabet etmesine rağmen ayakta kalan yaban domuzu, hızla koşarak Çoban’a saldırdı.

Yaban domuzundan kaçmak istediği sırada yere düşen Ahmet Çoban, yanında bulunan tabancayı çıkararak yaban domuzunu öldürdü.

Köpeklerinin de yardımıyla yaban domuzunun saldırısından yara almadan kurtulan Ahmet Çoban’ın yaşadığı korku dolu anlar kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, domuz saldırısından kurtulan Ahmet Çoban’ın, “Tabanca olmasa gitmiştik. Az kalsın beni biçiyordu” ifadeleri yer aldı.

Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü -1

Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü -2

Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü -3

Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü -4

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