Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı

Van'da kaçak yakalanan 80 kilo trüf mantarını bugün açık artırmayla satışa çıkardı. 505 bin liradan başlayan açık artırma 24 yarın sona erecek.

80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı

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Suriyeliler güvenli bölgelere akın ediyor

Terör koridorunu ortadan kaldırmak ve halkın kendi topraklarına dönmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, meyvelerini vermeye devam ediyor.