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Avlanan, yaralanan ve telef olan hayvanları sergiliyor

Giresun'da avcı ve tahnit sanatçısı adam, yasal yollarla avlanan, yaralanan ve telef olan hayvanların içini doldurarak onları yeniden canlandırıyor.

İHA | 02.08.2019 - 09:58..
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Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan ve kerestecilikle uğraşan Kenan Özdemir tam bir av tutkunu.

Av sezonlarında resmî ölçütlerde av yapan Özdemir, avladığı ya da yaralanmış ve telef olmuş hayvanları doğadan alarak içlerini dolduruyor ve bunları iş yerinde sergiliyor.

Avlanan, yaralanan ve telef olan hayvanları sergiliyor

30 YILDIR 1000'DEN FAZLA HAYVAN DOLDURDU

Gördüğü ilgiden çok memnun olan Özdemir, yaklaşık 30 yıldır 1000’den fazla hayvanı doldurduğunu ve bu hayvanların bir kısmının Milli Parklar Müdürlükleri'nde sergilendiğini söyledi.

Avlanan, yaralanan ve telef olan hayvanları sergiliyor

"HAYVANLARI TANIYIN"

Özellikle sansar, kızıl şahin, Şebinkarahisar keçisi, sülün, ayı, karaca, geyik, yabani kuşlar, gelincik ve su samuru gibi hayvanları dolduran Özdemir “Günümüzde çocuklarımız doğal hayattan uzak. Ben bu sanatla onların bilgi birikimlerinin artmasını istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir yarışma programında üniversite öğrencisi çocuklarımız eşeğin yavrusunun ismini bilemediler. Benim içim buna çok acıdı. Çocuklarımızı daha bilgili olmalarını istiyorum. İlçemizde ve ilimizde bu hayvanları sergilemek istiyorum. Daha çok kişiye ulaşarak hayvanları tanımasını arzuluyorum, bu konuyla ilgili olarak da yetkililerin ilgilenmelerini bekliyorum.” dedi.

Avlanan, yaralanan ve telef olan hayvanları sergiliyor

Avlanan, yaralanan ve telef olan hayvanları sergiliyor

Avlanan, yaralanan ve telef olan hayvanları sergiliyor

Avlanan, yaralanan ve telef olan hayvanları sergiliyor

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