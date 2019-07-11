AVM ciro endeksi mayıs ayı oranları belli oldu

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin mayıs ayı sonuçları açıklandı.

AVM CİRO ENDEKSİ ARTTI

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre, AVM ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 23,1 artış kaydederek 303 puana ulaştı. Endeks böylece mayıs ayı için yüzde 18,7 olarak açıklanan yıllık enflasyon oranını da geçmiş oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM KATEGORİSİNDE

AVM'lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen cirolar; mayısta İstanbul'da bin 383 TL, Anadolu'da bin 6 TL olurken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 1.157 TL olarak gerçekleşti. Mayısta kategoriler bazında metrekare verimliliğinde, en yüksek artış giyim kategorisinde yaşandı.

Giyim kategorisi metrekare verimliliği söz konusu dönemde yüzde 31,3 arttı. Bu artış ayakkabı kategorisinde yüzde 30,9, hipermarkette yüzde 22,7, teknolojide yüzde 15, yiyecek-içecekte yüzde 14,6, diğer kategorisinde ise yüzde 14,1 olarak gerçekleşti. Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre ziyaret sayısı endeksinde yüzde 1,1 düşüş yaşandı.