AVM otoparkı mahkemece kara yolu sayıldı

Çiğli ilçesindeki alışveriş merkezinin otoparkında, D.D. yönetimindeki şirkete ait otomobil, O.Y.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Hasarlı kaza sonrası taraflar arasında tutanak tutuldu.

SİGORTA ŞİRKETİ TAZMİNAT ÖDEMEDİ

Kazayı sigorta şirketine bildirip, hasar masrafının karşılanmasını isteyen O.Y.'ye, çarpışmanın kara yolunda meydana gelmediği, bu nedenle zararın karşılanmayacağı söylendi. O.Y., bu gelişme üzerine, İzmir 5'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemece dosya, Adli Tıp Kurumu İstanbul Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderildi.

MAHKEME AVM OTOPARKINI KARA YOLU SAYDI

Daireden gelen cevapta 'Maddi hasarlı kazanın meydana geldiği yer (AVM otoparkı) itibarıyla trafik kazası niteliğinde olmadığının anlaşılması ve ihtisasları dışında olması" yazıldı ve değerlendirme yapılmadan dosya geri gönderildi. İzmir 5'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nce yapılan inceleme sonucu 'Gerek Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gerekse Yargıtay kararları dikkate alındığında alışveriş merkezi otoparkı ve park yerlerinde meydana gelen kazalarda, Karayolları Trafik Kanunu'nun uygulanacağı hususunun kabul edildiği, bu haliyle meydana gelen kaza yönünden Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirme yapılacağı tespit edilmiştir' kararına hükmedildi. Mahkeme heyeti, alışveriş merkezlerinin otoparklarında meydana gelen kazaların, kara yolunda gerçekleşmiş sayılacağına karar verdi.

"AVM OTOPARKINDAKİ KAZADA TÜM HASARLARDAN SİGORTACILAR SORUMLU"

O.Y.'nin avukatı Seyit Ahmet Akyüz, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2011'de hangi alanların kara yolları trafik alanı olduğuna ilişkin detaylı karar verdiğini belirterek, "Kamunun kullanımına açık, herkesin girebildiği ve kara yoluyla bağlantısı olabilen her alan 'Kara Yolları Trafik Kanunu'na tabiidir. Dolayısıyla AVM otoparkındaki trafik kazasında da tüm hasarlardan sigortacılar sorumludur. Sadece kara yolunda değil, arabalı vapur taşımacılığı yapan vapurların otoparklarında meydana gelen kazalarda da 'Kara Yolları Trafik Kanunu' uygulanır. Hangi alanlarda meydana gelen kazaların trafik kazası sayılabileceği konusunda insanlarımızın bilinçlenmesi haklarına ulaşmalarında çok büyük fayda sağlayacaktır" dedi.