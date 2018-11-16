Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de bir AVM'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta balmumu müzesi de sergilendi.

Müzeyi gezen vatandaşlar ise Atatürk heykeli olduğu iddia edilen bir heykelle karşılaştı. Müze görevlilerinin 'Atatürk heykeli' diye tanıttığı eserin Atatürk'e hiç benzememesi tepki çekti.

AVM'de Atatürk'e benzemeyen heykel VİDEO

"UMARIM BU YANLIŞ DÜZELTİLİR"

Balmumu müzesini ziyaret eden bir vatandaş ise Atatürk heykelinin Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e daha çok benzediği belirterek, "Biz açılışa geldik. Gelmişken balmumu müzesini de gezelim dedik. Fakat Atatürk balmumu heykeli hiç kendisine benzememiş. Biz daha çok Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e benzettik. Umarım bu yanlış düzeltilir" dedi.

Heykelin Atatürk'e benzemediğini söyleyen vatandaşlar, alışveriş merkezi yönetimine şikayette bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz