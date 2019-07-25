AVM'de çıkan yangında zarar gören dairelerin zararları karşılanacak

​Orhangazi ilçesi Dervişbey Caddesi'ndeki 20 daireli bir pasajın birinci katındaki alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Klima bölümünde yapılan kaynak çalışması sırasında çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında alışveriş merkezinde ve üst kattaki dairelerde büyük zarar oluştu.

ZARARLAR KARŞILANACAK

Avukatları ile dairelerde inceleme yapan alışveriş merkezinin sahipleri, yangın nedeniyle oluşan zararların karşılanacağını açıkladı.

AVM’den konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Talihsiz bir şekilde meydana gelen yangının oluşturduğu zarar tarafımızca karşılanacaktır. Böylesine bir olayın bir daha yaşanmaması için de gerekli tedbirlerimizi daha güçlü bir şekilde alıyoruz. Bizlere ve tüm site sahiplerine büyük geçmiş olsun. Zararın karşılanması için gerekli hasar tespit çalışmaları yapıldı. Gereken ne ise yapılacak" ifadeleri yer aldı.