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Ankara'da AVM'de yangın

Ankara'da yangına rağmen bina önünden ayrılmayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasından sonra tekrar AVM’ye girerek alışveriş yapmaya devam etti.

DHA | 29.11.2018 - 17:43..
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde Gaziosmanpaşa Mahallesi İran Caddesi üzerindeki bir AVM'nin en üst katında bulunan lokantanın havalandırma bacasında akşam saatlerinde yangın çıktı.

Ankara'da AVM'de yangın

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

AVM içindeki vatandaşlar, bina içinde oluşan yoğun duman nedeniyle kısa sürede tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Ankara'da AVM'de yangın

BİNA ÖNÜNDE BEKLEDİLER, GİRİP ALIŞVERİŞE DEVAM ETTİLER

Yangına rağmen bina önünden ayrılmadan bekleyen vatandaşların, itfaiye ekiplerinin çalışmasından sonra tekrar içeri girerek alışveriş yapmaya devam etmeleri dikkati çekti.

Ankara'da AVM'de yangın

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