Ankara'da AVM'de yangın

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Gaziosmanpaşa Mahallesi İran Caddesi üzerindeki bir AVM'nin en üst katında bulunan lokantanın havalandırma bacasında akşam saatlerinde yangın çıktı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
AVM içindeki vatandaşlar, bina içinde oluşan yoğun duman nedeniyle kısa sürede tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
BİNA ÖNÜNDE BEKLEDİLER, GİRİP ALIŞVERİŞE DEVAM ETTİLER
Yangına rağmen bina önünden ayrılmadan bekleyen vatandaşların, itfaiye ekiplerinin çalışmasından sonra tekrar içeri girerek alışveriş yapmaya devam etmeleri dikkati çekti.