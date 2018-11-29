Ankara'da AVM'de yangın

Bodrum'u sel vurdu. Kırmızı alarmın verildiği tatil yöresinde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, sel sularına kapılan araçlar kullanılamaz hale geldi.

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Iraklı kadın yardım kömürlerini satışa çıkardı

Bolu'da Iraklı bir kadın kendisine yardım için verilen kömürleri internet üzerinden satışını başlattı.