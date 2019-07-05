AVM'den motosiklet çalan hırsızlar kamerada

İstanbul Ataşehir’de geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinin otoparkına giren hırsızlar, burada park halinde bulunan bir motosikleti çalmak için harekete geçti.

BAKIŞLARA ALDIRIŞ ETMEDEN ÇALDI

Hırsızlardan biri kendi motosikletinde beklerken, diğer hırsız da çalacakları motosikleti hareket ettirmeye çalıştı. Hırsızlar bu sırada otoparkta araçlarıyla ilerleyen vatandaşlara aldırış etmeden, motosikleti çalmaya çalıştı. Ardından şahıslardan biri çaldıkları motosiklete binerek, diğeri de geldikleri motosiklet ile olay yerinden beraber uzaklaştı.

Ataşehir'deki AVM'den motosiklet çalan hırsızlar İZLE

Alışveriş merkezinin otoparkında yaşanan hırsızlık güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.